A Imperia a Garbella, a ridosso della torre saracena di Prarola, una porzione di costa sembra sul punto di franare. Il fenomeno dello scivolamento è visibile in corrispondenza della torre. Sono erose le barriere protettive in cemento sostenute da micropali che presentano tracce dell’usura. In altri punti la roccia si è sgretolata ed è stata trascinata giù. Per l’Anas che ha effettuato un sopralluogo in quel tratto di Aurelia, non ci sono emergenze in atto, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Correlati