Riccardo Gagliolo, 29 anni, difensore del Parma, che in passato ha giocato per due stagioni nella Sanremese nel 2009/10 in Eccellenza e nel 2010/11 in C2 (23 presenze e 1 gol), naturalizzato svedese (alla luce della nazione di origine della madre) è stato convocato per la prima volta in Nazionale dal CT Jan Andersson. Gagliolo vestirà i colori della Svezia, in occasione della doppia sfida con Malta e Spagna, match validi per le qualificazioni per gli Europei 2020.

