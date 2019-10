Chiunque volesse aderire al progetto, per sostenere i biancoazzurri, può aggiungersi alla lista contattando o la Sanremese Calcio o la sede della Confcommercio in Corso Orazio Raimondo 159 a Sanremo.

– CARINI (VIA VESCO)

– AUTORICAMBI OSTANEL (VIA ROMA)

– HYPE (ABBIGLIAMENTO UOMO) (VIA ROMA)

– BAR CAMILLO (VIA CAVOUR)

– BAR MUST (CORSO CAVALLOTTI)

– FARMACIA COLOMBO (VIA GALILEO GALILEI)

– SPK (ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA) (VIA CAVOUR)

– BELLES DE NUITS (ABBIGLIAMENTO UOMO) (VIA CORRADI)

– DIMA CARTOLERIA (VIA DELLA REPUBBLICA)

Ogni commerciante sarà dotato di un tagliando con matrice numerata, con i loghi della Sanremese e della Confcommercio, da rilasciare ai tifosi che vorranno usufruire del servizio. Lo stesso tagliando dovrà essere poi consegnato al botteghino prima della gara per poter ricevere in cambio il biglietto vero e proprio ed accedere al Comunale nel settore desiderato.

A partire dalla prossima gara casalinga contro il Bra di domenica 6 ottobre e per tutto il campionato, presso gli esercizi commerciali associati Confcommercio che hanno aderito al progetto e che esporranno l’apposita locandina, sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti delle partite ad un prezzo agevolato: la Tribuna laterale costerà 12 euro invece di 15, e la Gradinata 5 invece di 10.

La Sanremese Calcio e la Confcommercio di Sanremo lanciano in piena sinergia una nuova iniziativa, “Allo stadio con i biancoazzurri” .

Sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti delle partite ad un prezzo agevolato: la Tribuna laterale costerà 12 euro invece di 15, e la Gradinata 5 invece di 10