Porte aperte al mondo delle sette note nel Golfo Dianese. Dalla scuola di musica dell’associazione San Giorgio, forte di oltre vent’anni di attività, parte l’invito a frequentare i corsi di strumento e di canto (lirico e moderno), pronti a ripartire dopo la pausa estiva. Consapevoli dei benefici che la musica può dare ad un individuo, per avvicinare il maggior numero di persone e fornire le informazioni necessarie a chi non ha le idee chiare, i responsabili della San Giorgio hanno previsto, per il pomeriggio di domenica 6 ottobre, presso le opere parrocchiali di San Bartolomeo al mare (a fianco della chiesa della Misericordia), la presentazione dei corsi e un incontro con i vari docenti.

Per l’anno scolastico 2019/2020 sono attivi corsi di canto (lirico e moderno) e corsi di strumento (basso elettrico, batteria, chitarra classica ed elettrica, clarinetto, flauto, mandolino, pianoforte, percussioni, sassofono, tromba, trombone, violino e violoncello).

Con la San Giorgio la musica non ha età: i corsi, di avviamento e perfezionamento, non hanno limiti di età. Inoltre sono attivi da diversi anni anche corsi collettivi per giovanissimi, con moderne metodologie: Musicainfasce (0-36 mesi), Sviluppomusicalità (3-5 anni), Giocorchestra e Alfabeto dclla musica (età scolare), con metodi che fanno riferimento all’Aigam (Associazione Italiana Gordon per l’apprendimento musicale). E ancora coro di voci bianche (dai 6 anni), ensemble di chitarre, musica di insieme e percussioni.

“Molti studi hanno dimostrato – dicono dalla San Giorgio – che la musica facilita la socializzazione, migliora l’attenzione, la percezione, l’inventiva di una persona, aumenta l’autostima e le capacità psico-fisiche“. Le sedi dei corsi sono a San Bartolomeo (opere parrocchiali) e Cervo (opere parrocchiali e laboratorio musicale).

I qualificati insegnanti che operano all’interno della scuola di musica San Giorgio sono Liana Novokashaia, Roberta Garrione, Sabine Spath, Sabrina Ponte, Benito La Monica, Livio Rebaudo, Salvatore Burgio, Vincenzo Malacarne, Maurizio Pettigiani, Alexandre Boero e Fabio Frontero. Si tratta di docenti con anni di esperienza, alcuni sono musicisti con all’attivo prestigiose collaborazioni, altri fanno parte di importanti formazioni.

Per informazioni: info@sangiorgiomusica.it, Facebook Associazione San Giorgio, tel. 338.1327426 (anche whatsapp), www.sangiorgiomusica.it.