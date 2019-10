Aquamica e Società Nazionale di Salvamento comunicano che sono in partenza due corsi per Bagnino di Salvataggio.

I corsisi terranno nelle piscine di Bordighera e Arma di Taggia. La presentazione dei corsi si terrà martedì 8 ottobre alle 19,00 c/o la piscina di Bordighera, entrata tribune piscina al piano superiore al fondo nella sala riunioni. Gli aspiranti riceveranno tutte le informazioni necessarie per la partecipazione al corso. I corsi avranno frequenza bisettimanale ed esame finale al termine del percorso.

Durante il corso gli allievi apprenderanno le tecniche di salvataggio, le manovre di trasporto ed intervento in caso di necessità in incidenti acquatici, la voga col pattino, il primo soccorso con defibrillatore e l’approccio ad un traumatizzato in acqua.

I futuri bagnini potranno successivamente specializzarsi nell’uso dell’ossigeno durante le operazioni di soccorso e nell’uso della tavola di salvataggio e del salvataggio con moto d’acqua.

Informazioni ed iscrizioni: aquamica.asd@gmail.com – 3922984850

