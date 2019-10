La mozione urgente voluta dai consiglieri comunali Marcello Bevilacqua (Lega) e Francesco Mauro (Fratelli D’Italia) che chiedeva all’amministrazione comunale di limitare e spostare il percorso della prevista manifestazione pro migranti di Sabato 5 Fuori del centro cittadino è stata accolta e votata dai consiglieri di maggioranza con l’astensione della minoranza presente in aula ( tre consiglieri).

Ora si cercherà di predisporre un percorso alternativo per la manifestazione .

Pur riconoscendo il diritto a manifestare e condividendo in parte le motivazioni della manifestazione ovvero chiedere la riapertura delle frontiere alla vicina Francia i due consiglieri di maggioranza hanno ribadito nei loro interventi che la città di Ventimiglia ha già pagato molto e la manifestazione va fatta altrove non in centro città in una delle giornate lavorative più importanti. La minoranza si è astenuta adducendo come motivazione di non voler votare contro il diritto di manifestare

Per contro gli organizzatori della manifestazione ancora sabato avevano scritto tramite Facebook:

Riportiamo una parte del comunicato della Lega di Ventimiglia, svelandone la pretestuosità. L’ intento di questo partito reazionario sarebbe quello di cambiare a loro piacimento il percorso già autorizzato della Parata senza Confini di sabato 5 ottobre!

“L’intento è quello di creare meno disagi possibili ad una città che ha già pagato pesantemente questa situazione, soprattutto nella giornata di sabato che per la maggior parte dei commercianti è di vitale importanza e per tutti quei cittadini che intendono passare un pomeriggio di tranquillità.”

La parata passerà tra le vie centrali della Città creado un’atmosfera di festa, i commercianti data la partecipazione di diverse persone posso soltanto essere felici dei piccoli acquisti che probabilmente tutte le persone faranno.

La giornata è pensata per creare uno spazio comodo e accogliente per tutti e tutte, proponendo alla città una giornata di spettacoli, musica, giocolieria e altre attività e attrazioni.

Nè la Lega nè nessun altra forza politica può toglierci il diritto di manifestare per essere alternativa alle politiche locali, italiane, francesi ed europee trattanti la questione migratoria.

Per un permesso di soggiorno europeo e per la fine delle violenze in Libia e in Europa.

Sabato 5 Ottobre alle 14.00 in via Tenda 8c.

Dalle 16.30 ci trovate all’interno dei Giardini Pubblici vicino al Comune di Ventimiglia.