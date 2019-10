Sinistra Italiana, pertanto, si unisce ai Sindacati nel richiedere all’Amministrazione comunale di intervenire per salvaguardare i lavoratori, il marchio e l’attività. Ritiene anche che sia necessario che il Comune compia, al più presto, quanto è di sua competenza per bloccare la speculazione edilizia che interessa il sito.

Sono ancora una volta i lavoratori a pagare il fatto che una speculazione edilizia passa attraverso la soppressione forzata di un sito produttivo, oltretutto in una provincia che ha subito fortemente la crisi economica.

Sinistra Italiana è solidale con i lavoratori del reparto produzione della Olmo s.p.a. di Celle Ligure, che hanno ricevuto la lettera di licenziamento. Si tratta di un’ennesima realtà produttiva della nostra terra – e, in questo caso, anche di un marchio storico del savonese, noto in tutta Italia e all’estero – che rischiano di scomparire.

