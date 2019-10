Nella notte di ieri a Sanremo è stato completato il rifacimento della segnaletica orizzontale in zona Borgo, al fine di implementare le aree di sosta e di parcheggio in favore di residenti, come anche richiesto dalle attività commerciali della zona e dal comitato di quartiere.

In particolare, sono state eliminate e sostituite due fermate bus RT: una di fronte al bar Venezia – al suo posto sono stati aumentati i parcheggi per le moto -, una di fronte l’officina elettrauto, nei pressi della farmacia Colombo, che presentava da tempo problemi di sicurezza per i fruitori.

Contestualmente è stata creata una nuova fermata bus RT in cima a via Martiri (in prossimità del civico 478), da dove passano gli autobus e proseguono per zona Borgo Tinasso e per la piazza del Borgo – Aurelia Bis.

Queste modifiche hanno consentito l’aumento dei posteggi per le moto e per le auto nella zona dell’incrocio tra via Martiri e via Galilei, per la precisione 20 posti moto in più e 3 posti auto in più (bianchi, gratuiti).