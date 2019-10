A Ceriana all’età di 89 anni è mancato Sergio Nicò, figura storica della ristorazione a Sanremo. Il pallino per la ristorazione gli era venuto negli anni ’50 dopo aver fatto il panettiere ed il pasticciere. I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 nella chiesa di Ceriana. La trattoria del Porto da Nicò è uno dei ristoranti più datati (1935) ed apprezzati di Sanremo, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta