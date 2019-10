Roberto Vincitorio, 78 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure in seguito ad un incidente verificatosi ieri pomeriggio in via Martiri a Sanremo. L’uomo stava parcheggiando la propria Vespa quando è stato investito da una Mini Cooper guidata da un 20enne di Sanremo, poi multato per eccesso di velocità e che ora potrebbe essere segnalato alla Procura per lesioni gravi. L’anziano è stato sbalzato di sella ed ha battuto la testa sull’asfalto, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati