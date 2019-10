Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per le tre formazioni del settore giovanile orange scese in campo nel fine settimana.

Gli Allievi 2004 hanno calato il poker contro il Ceriale grazie alla doppietta di De Febis e alle reti di Valcelli e Affane. Pareggio spettacolare per i Giovanissimi 2006 e sconfitta per i Giovanissimi 2005.

Ecco i risultati del settore giovanile orange

Allievi 2004

Ospedaletti – Ceriale 4-0

Marcatori: De Febis (2), Valcelli, Affane

Ospedaletti: 1 Ricci, 2 Maglio, 3 Bossi, 4 Canale, 5 Pistone, 6 Valcelli, 7 Ceriolo, 8 Ramella, 9 Manno, 10 De Febis, 11 Marrocu

A disposizione: 12 D’Alessandro, 13 Dito, 14 Zoccali, 15 Di Rocco, 16 Affane, 17 Alasia, 18 Galant, 19 Biffi, 20 Muller

Allenatore: Marco Pinton

Giovanissimi 2005 B

Genova Calcio – Ospedaletti 3-0

Ospedaletti: 1 Della Torre, 2 Cattarin, 3 Praticò, 4 Di Zio, 5 Bellone, 6 Belgacem, 7 Matvei, 8 Odoero, 9 Rovere, 10 Madafferi, 11 Cappello

A disposizione: 12 Bohli, 13 Vitan, 14 Barbagallo, 15 Lupi, 16 Panigada

Allenatore: Giuseppe Ghio

Giovanissimi 2006

Genova Calcio – Ospedaletti 3-3

Marcatori: Vitan, Baruperez, Oddone

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Balla, 3 Fullone, 4 Oddone, 5 Costantini, 6 El Mansouri, 7 Castelli, 8 Angeli, 9 Vitan, 10 Miatto, 11 Baruperez

A disposizione: 12 Meloni, 13 Osmeni, 14 Bellante, 15 Sartori, 16 Mollica, 17 Di Nicola

Allenatore: Vincenzo Stragapede