Si terrà dal 10 al 14 ottobre presso Brera Site, in Via delle Erbe n. 2 l’attesissima Biennale Milano 2019 presentata dal prof. Vittorio Sgarbi. Per la scuderia di Spoleto Arte parteciperà la trentenne ligure Giulia Quaranta Provenzano con alcuni scatti inediti il cui protagonista è il celebre attore Giuseppe Morrone – “C’est la vie”, “Dimmi dove e quando”, “Gioco di sguardi” i titoli delle pregiate fotografia d’arte su tela della giovane imperiese. L’evento vedrà artisti da più di quaranta Paesi del mondo e numerosi saranno gli ospiti illustri tra cui il cantautore Morgan, il soprano Katia Ricciarelli, il sociologo di fama nazionale Francesco Alberoni, il direttore del TgCom Paolo Liguori, la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, la già direttrice di <<Chi>> e di <<Diva e Donna>> Silvana Giacobini, il figlio d’arte José Dalì e molti altri.

Giulia, cosa significa per lei approdare ad un evento con un così forte impatto mediatico quale la Biennale Milano 2019? “La Biennale Milano ha visto più di 3400 richieste per esporre provenienti da tutti i continenti dunque non posso che sentirmi onorata di essere stata non soltanto scelta, bensì invitata a presenziare a questa prestigiosa rassegna internazionale. Il mio augurio è quello di suscitare la considerazione per la quale ho sempre lavorato tenacemente e con grandi sacrifici e dedizione negli anni e affermarmi finalmente nel panorama mondiale con ingaggi che mi diano una certa stabilità a livello professionale ed economico (così da poter esprimere il mio estro supportata e al meglio). Spero tanto inoltre di rendere merito allo straordinario talento dell’attore Giuseppe Morrone e, perché no, consolidare future collaborazioni siglate magari da richieste importanti per entrambi”.

Giuseppe Morrone: quale ruolo gioca il cosentino nella sua produzione artistica? “Giuseppe è stato l’insegnante del mio primo corso attoriale, a marzo di quest’anno. Siamo entrambi testardi e quindi inizialmente ci siamo “pizzicati” con fervore, ma se la Fortuna esiste io la ringrazio col cuore perché non avrei potuto desiderare un incontro migliore. È prima di tutto un Uomo meraviglioso, sincero, diretto eppure mai invadente, generoso nel suo saper dosare magistralmente le parole e probabilmente per questo stimolante in massimo grado. Giuseppe poi è un Professionista come se ne incontrano davvero pochi. Eclettico, non si tira mai indietro, non conosce ostacolo a farlo demordere e non si risparmia in nessuna circostanza neppure avversa. Inutile dire che se mi fosse concesso scegliere un figlio di Zeus e Mnemosine sarebbe lui per espressività, camaleontismo, determinazione e quell’organizzazione che compensa la mia propensione ad improvvisare invece spesso e volentieri”.

Progetti futuri? “Arte, Cultura e Spettacolo. Le mie braccia sono sempre aperte per loro ed anzi cerco ogni giorno di corrervi incontro con tutta la Passione che ho in corpo!”.