Nove chili di tonno pinne gialle, sequestrati ad agosto al ristorante “Altamarea” di Imperia dai Carabinieri del Nas di Genova, sono stati restituiti al proprietario del locale, Pietro Pasquinelli. I Carabinieri avevano contestato l’accusa di frode in commercio dopo aver riscontrato che nel menù, alla voce “tartare di tonno” non era specificato che il prodotto servito era decongelato. Ma il tonno è tra gli alimenti che possono essere consumati crudi, il ristoratore non era tenuto a specificare nel menù che era decongelato, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

