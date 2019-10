Correlati

Dopo numerose segnalazioni ricevute dai cittadini il gruppo d opposizione ha presentato un esposto a tutti gli organi competenti per segnalare il disagio che si presenta quotidianamente a chi transita sul territorio di Dolceacqua. Mi riferisco in particolare all’ingorgo di auto lasciate perennemente in sosta irregolare sulla strada provinciale 64 in via Patrioti Martiri, specialmente nella strettoia che va dal bar Epassachi fino alla farmacia comunale.Il tratto in questione, essendo già molto stretto, presenta cartelli di divieto di fermata da ambo i lati della strada ma nonostante ciò ogni giorno si possono osservare decine di auto parcheggiate irregolarmente e spesso in contromano.Ovviamente a causa di ciò la strada subisce un enorme ridimensionamento che causa un effetto imbuto per le vetture transitanti in entrambi i sensi di marcia, in questa situazione la strada diventa praticamente a senso unico. È stato anche segnalato una situazione di pericolo sempre sulla strada provinciale esattamente al bivio con rocchetta nervina dove quotidianamente diversi pullman turistici effettuato manovre in piena curva per poter ritornare in paese