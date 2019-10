Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia perde contro Soccer Borghetto per 5-2. La squadra di mister Manuele Fiore è stata superata domenica pomeriggio fuori casa dagli avversari durante la partita valida per la Coppa Liguria Prima Categoria.

«Nella partita di domenica ci siamo complicati subito la vita facendo un errore di disimpegno – dichiara mister Manuele Fiore – Poi siamo riusciti a ribaltarla, ma nel secondo tempo c’è stato un calo mentale dove si sono fatti parecchi errori che non possiamo permetterci di fare».

I ragazzi della prima squadra riescono a segnare due gol grazie a Bouhassa e Marcucci, ma comunque vengono sconfitti dal Soccer Borghetto che rimonta e conclude la partita a suo favore. Nel secondo tempo Verardo ha sostituito Gagliardi, Saba ha giocato al posto di Cane e Giovinazzo ha preso il posto di Sami. I biancorossi tornano a casa con 4 punti in classifica.

«La coppa è finita, credo sia stata una fortuna averla fatta per capire dove migliorare – afferma mister Fiore – Il capitolo è chiuso, ora la testa va al campionato dove dobbiamo essere bravi a farci trovare subito pronti».

Soccer Borghetto-Don Bosco Vallecrosia Intemelia 5-2

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Emanuele Sgrò, Cesare Gagliardi, Giacomo Andrenacci, Giacomo Calvini, Luigi Arena, Mauro Cane, Stefano Condrò, Simone Grandi, Matteo Marcucci, Erik Crudo, Sami Boussaha, Alessandro Palladino, Manuel Feo, Rocco Giovinazzo, Matteo Saba, Lorenzo Masia, Loris Verardo, Emanuele Santamaria. Allenatore: Manuele Fiore.