Taggia ha salutato dopo quasi 20 anni don Antonio Arnaldi ed ha accolto il nuovo parroco, don Nuccio Garibaldi, proveniente da Badalucco. Una basilica della Madonna Miracolosa gremita di fedeli ha partecipato all’ultima Messa come parroco di don Arnaldi. Ordinato sacerdote nel 1983, è stato per più di 10 anni parroco a Badalucco, per arrivare a Taggia dopo la morte di don Santino Guglielmi (parroco dal 1959 al 2000), come scrive Angelo Boselli su “Il Secolo XIX”.

