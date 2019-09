Il colosso Iren, già presente nel comparto idrico, irrompe nel settore elettrico della provincia di Imperia. La società multiservizi ha presentato la miglior offerta per l’acquisizione dei 23 mila utenti del servizio di maggior tutela di SanremoLuce, ramo d’azienda di Amaie. Iren con 6,2 milioni ha battuto altri 4 concorrenti, tra cui la romana Acea, che ha offerto 4 milioni, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

