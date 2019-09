Il Consiglio comunale di Sanremo è convocato in adunanza urgente, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in corso Cavallotti 59, per lunedì 7 ottobre, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 17 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI ED ORDINI DEL GIORNO

2) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: DAL N. 57 AL N. 63 DEL 26.08.2019 E DAL N. 64 AL N. 68 DEL 05.09.2019

3) SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE – SERVIZIO URBANISTICA RIVIERA TRASPORTI S.P.A. – PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IN VARIANTE AL P.U.C. VIGENTE L.R. 37/2011, ART. 29 PUNTUALIZZAZIONE RAPPORTO PRELIMINARE EX ART. 13 L.R. 32/2012. (SI PROPONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) PROP. N. 97/2019

4) SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PROTEZIONE CIVILE (GESTIONE EMERGENZE) – SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PROTEZIONE CIVILE (GESTIONE EMERGENZE) – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SANREMO N. 153/19 (SI PROPONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) PROP. N. 96/2019