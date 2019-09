Mercoledì 2 ottobre dalle 18.30 la cittadinanza di San Lorenzo è invitata alla riunione pubblica del gruppo di minoranza “San Lorenzo Oggi” che si terrà presso la sede di Riviera dei Fiori TV in Vico Martino 8 a San Lorenzo al mare. Nell’incontro verrà trattato l’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale che si terrà venerdì 4 ottobre alle ore 19. Sarà anche fatta un’analisi sulla stagione estiva, dalle spiagge al turismo, e verranno individuati gli argomenti prioritari per il paese dal punto di vista servizi, scuole e decoro urbano. Lorenza Bellini, capogruppo: “Ci auguriamo una viva partecipazione per poter ascoltare problemi e istanze dei cittadini”.

