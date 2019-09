Si è tenuta stamane, presso la Basilica Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri di Imperia Porto Maurizio, la celebrazione di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato.

S.E. Monsignor Guglielmo Borghetti, Vescovo di Albenga-Imperia, ha celebrato la S. Messa alla presenza delle Autorità civili e militari della provincia.

San Michele – ha ricordato il Questore Capocasa durante il suo intervento – richiama la prossimità di Dio che amorevole e solidale con ogni uomo si schiera dalla parte della vita e privilegia i deboli, i poveri, lo straniero, gli ultimi.

Noi poliziotti – continua il Questore – cercheremo di raccogliere ogni grido di aiuto di chi ha bisogno, di cogliere le lezioni di vita che ci provengono dai paesi vicini, aldilà del mare, un poliziotto amico a servizio dei cittadini e pronto a sorridere loro, a quelli più deboli e indifesi in particolare, i più piccoli vittime di bullismo e cyberbullismo, le donne maltrattate, offese, vessate, violentate, uccise, gli anziani umiliati, raggirati, plagiati. Lo ripeto ancora una volta, come un mantra, l’Autorità si esercita “servendo”, ispirandoci al magistero del Santo Padre, le cui parole cito testualmente “ Non dimentichiamoci mai che il vero potere è il servizio”.

Prima della celebrazione religiosa, il Questore ha premiato gli appartenenti alla Polizia di Stato che si sono distinti, nel corso dell’anno, per particolari meriti.