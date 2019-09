E’ stato un buon esordio per le due categorie appartenenti al Volley Team Arma Taggia, l’under 16 guidata dal coach Luca Ferrari e l’under 18 con coach Biagio Di Mieri, impegnate in quel di San Gimignano. La formazione under 16 vince il torneo della sua categoria, grandi prove per le ragazze di coach Ferrari nonostante sia un gruppo completamente nuovo. Ecco la classifica finale:

Under 16:

1° VOLLEY TEAM ARMA TAGGIA

2° Castelfiorentino

3° Certaldo

4° San Gimignano

Buona la prova delle ragazze allenate da BIAGIO DI MIERI che ottengono un terzo posto in un girone molto difficile sia per gli avversari che per la frequenza delle partite, una ravvicinata all’altra nell’arco dei due giorni di torneo:

Under 18:

1° San Gimignano

2° Certaldo

3° VOLLEY TEAM ARMA TAGGIA

4° Castelfiorentino

“Sono contento e soddisfatto- dichiara al termine del torneo il Presidente Vincenzo Brunacci – Questo torneo è servito alle ragazze per misurarsi con altre formazioni non vicine a noi. E’ un risultato, quelle delle due categorie, sicuramente soddisfacente ma oltre alla classifica abbiamo visto un bel gioco, tanto impegno e con la voglia di stare insieme, questa è sicuramente un fattore molto importante”.