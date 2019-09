Furto questo pomeriggio in zona Aria Fina nel comune di Dolceacqua sul posto i Carabinieri. Si ricercano due uomini italiani,almeno secondo le prime indiscrezioni,età intorno ai 45 anni. Nella fuga i due hanno lasciato il malloppo.

