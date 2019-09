La storica azienda Olmo di Celle Ligure (il suo fondatore era Gepin Olmo, due volte vincitore della Milano-Sanremo negli anni ’30) rischia di scomparire. Sulle bici Olmo hanno gareggiato tanti celebri ciclisti tra cui lo sprinter Pierino Gavazzi e lo scalatore Marino Lejarreta. L’azienda, secondo la Fiom Cgil di Savona, ha comunicato il licenziamento a tre dipendenti. Un ridimensionamento che, visti i numeri complessivi, 12, per la Fiom è “l’inizio di uno smantellamento. E’ necessario che il Comune si attivi rapidamente per trovare una soluzione che salvaguardi azienda, marchio e lavoratori.

