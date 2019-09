La Sanremese Calcio comunica che la gara con il Chieri, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di serie D, si giocherà allo stadio “Piero de Paoli” di Chieri il prossimo mercoledì 9 ottobre 2019, con inizio alle 15.30 .

