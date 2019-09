Il settore femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, sabato ha partecipato all’inaugurazione del nuovo del complesso sportivo a San Biagio della Cima. La struttura è stata inaugurata dal sindaco Luciano Biancheri e benedetta dal parroco del paese. L’impianto è stato realizzato dall’amministrazione comunale grazie anche al sostegno finanziario dell’Istituto per il Credito Sportivo. Dopo il rinfresco, offerto dal Comune, si sono disputati due incontri di pallavolo e un mini torneo di calcio a 5 femminile con tre squadre del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Le ragazze biancorosse hanno così avuto l’occasione di provare il nuovo campetto.

