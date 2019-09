Steven Spielberg è in vacanza in Liguria insieme con Bruce Springsteen. Il regista ed il cantante, che ha da poco festeggiato i 70 anni ed è accompagnato dalla moglie Patti Scialfa, sono arrivati stamani all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova su un jet privato. Hanno poi raggiunto via mare lo yacht, il Seven Seas, di oltre 70 metri, che il regista tiene ancorato al molo Vecchio del Porto Antico di Genova.

Correlati