La Sanremese Calcio e la Confcommercio di Sanremo lanciano in piena sinergia una nuova iniziativa, “Allo stadio con i biancoazzurri”. Il progetto, che coinvolgerà diversi esercizi commerciali della città, sarà presentato in una conferenza stampa mercoledì 2 ottobre, alle ore 12, presso la sede della Confcommercio a Sanremo in Corso Orazio Raimondo 159. Interverranno il presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassarre e alcuni esponenti della dirigenza e della squadra matuziana.

