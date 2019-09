Tre stranieri sono stati denunciati in stato di libertà questa notte dai Carabinieri della Stazione di Ventimiglia Alta nel corso dei servizi svolti sul territorio cittadino in funzione dell’emergenza migranti.

I militari sono intervenuti intorno alla mezzanotte nel piazzale antistante la Stazione ferroviaria interrompendo una violenta rissa che poteva portare a conseguenze molto gravi.

I protagonisti dell’episodio sono un 53enne marocchino, pregiudicato, che per farsi giustizia da solo a seguito del furto di un panino ha inseguito un 29enne tunisino imbracciando una spranga in ferro, con la quale l’ha colpito ripetutamente sul corpo e alla testa.

In difesa di quest’ultimo è intervenuto poi un 41enne connazionale, anch’egli già pregiudicato, che nel momento dell’intervento dei Carabinieri stava colpendo il rivale marocchino con il collo di una bottiglia.

Tutte tre le persone, presenti sul territorio nazionale già da diversi anni senza fissa dimora, nonostante le evidenti ferite riportate non hanno voluto ricorrere alle cure mediche, sebbene i militari avessero comunque fatto intervenire sul posto il personale del 118. Gli uomini sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Imperia per il reato di rissa.

