Tutto ha avuto inizio intorno alle 18:30, quando la Sala operativa della Capitaneria di porto di Impera veniva allertata dalla chiamata di un privato cittadino, il quale, con voce concitata, dalla spiaggia dei bagni “San Giuseppe” di Ventimiglia, ha informato i militari della presenza di una bagnante, con probabile intento suicida, che oramai al di là dei 500 metri di distanza dalla costa appariva essere in difficoltà. Immediatamente allertata la motovedetta CP 864 che dal porto di Sanremo è giunta di lì a poco in zona, riuscendo prontamente ad avvistare tra le onde la bagnante, rivelatasi successivamente essere una sessantenne originaria di Cuneo. L’operazione di recupero si è svolta con non poche difficoltà dovute all’approssimarsi del buio ed all’evidente stato di alterazione della signora che, inizialmente, addirittura rifiutava di essere anche soccorsa. Una volta salva a bordo, d’intesa con il locale 118 nel frattempo allertato dalla Guardia Costiera di Imperia, la motovedetta CP 864 è rientrata agli ormeggi presso il porto di Sanremo, affidando l’infreddolita malcapitata alle cure del personale sanitario intervenuto in banchina. Insomma, davvero una spiacevole avventura fortunatamente finita bene grazie alla tempestività dell’intervento della Guardia Costiera che, prima dell’imbrunire, è riuscita a scongiurare il peggio.