A Genova Marassi un 21enne ha accoltellato uno dei poliziotti che gli ha salvato la vita. Il giovane, armato di coltello aveva minacciato di uccidersi e cominciato a procurarsi delle ferite. Si è poi messo a cavalcioni sulla finestra minacciando di gettarsi. Tre poliziotti lo hanno trattenuto e lui ha colpito con diversi fendenti un poliziotto che lo teneva per una gamba. L’uomo, 45 anni, è stato colpito al braccio e alla mano e ha riportato 15 giorni di prognosi. Il 21enne è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate.

