Sabato 28 settembre a Camporosso si sono svolte le selezioni del Campionato Regionale ligure di pugilato per definire i finalisti nella categoria schoolboy, junior e youth. La riunione è stata organizzata della ASD Sport Savona Arti marziali in collaborazione con la Celano Boxe di Genova. La ASD Sanremo Boxe ha partecipato con il giovane atleta Thomas Fontò (13 anni) che al suo esordio, vince ai punti alla fine dei tre Round e passa agli interregionali. All’angolo ad assisterlo i Maestri Stefano Veglia e Tony Fonto’.

Il Presidente della Sanremo Boxe, Riccardo Zunino, ringrazia i suoi tecnici per il lavoro svolto in palestra e l’atleta per l’impegno messo.

