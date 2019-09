Un incidente automobilistico sulla via Romana a Vallecrosia ha richiesto l’intervento dell’Elisoccorso vista la gravità delle ferite riportate dall’infortunato. Si tratta di un motociclista che ha urtato un auto,nella caduta conseguente all’urto, ha riportato traumi al torace e la semi amputazione di un piede almeno secondo le prime indiscrezioni trapelate. N

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta