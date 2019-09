Stamani a Sanremo il Principe Alberto II di Monaco ha visitato il santuario della Madonna della Costa, dove è custodito l’Altare dei Grimaldi, opera che ha consentito a Sanremo di aderire all’Associazione siti storici Grimaldi per valorizzare i luoghi storici della famiglia monegasca. L’altare ospita una pala di Bartolomeo Guidobono che raffigura la visita di Maria alla cugina Elisabetta, commissionata da un avo del Principe per la sorella: la badessa del Monastero della Visitazione di Sanremo. Alla Madonna della Costa è stato portato anche il ritratto di suor Luisa Maria Teresa Grimaldi, antenata del principe, custodito alla Visitazione.

L’altare ospita una pala di Bartolomeo Guidobono che raffigura la visita di Maria alla cugina Elisabetta, commissionata da un avo del Principe per la sorella