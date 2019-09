Ottimo avvio ieri per la prima giornata della OktoBeerFest di San Bartolomeo al Mare: grande affluenza di pubblico e molta soddisfazione per gli organizzatori. Si prosegue oggi, con stand gastronomici, birra a fiumi e musica in piazza. L’evento è organizzato dal Centro Sociale Incontro, con la collaborazione dell’Ufficio IAT del Comune e la partecipazione dell’Associazione San Matteo e dei commercianti di San Bartolomeo al Mare (Agriotta, Ai Secoli Bui, Caffetteria C’era una volta, Il Baretto, La Pinta, Le Delizie del Fornaio, Macelleria 1° qualità, U me Bar).

In Piazza Torre Santa Maria, birra e street food da mezzogiorno a mezzanotte. Dalle ore 16:00 prenderà il via il DjSet con Mr Pink. La musica live, ovviamente rock, entrerà in scena alle 18 e alle 21, con i Recovered e i Long Island. In Largo Scofferi è allestito uno spazio bambini, a partire dalle ore 14:30.

OktoBeerFest

San Bartolomeo al Mare

Piazza Torre Santa Maria

27-28 settembre

Stand gastronomici e birra a fiumi, a cura dell’Associazione San Matteo e dei commercianti di San Bartolomeo al Mare (Agriotta, Ai Secoli Bui, Caffetteria C’era una volta, Il Baretto, La Pinta, Le Delizie del Fornaio, Macelleria 1° qualità, U me Bar).

DjSet El Coach e Mr Pink dalle ore 16:00.

Live music

Venerdì 27

dalle ore 18:00 Geyser

dalle ore 21:00 Mercenari

Sabato 28

dalle ore 18:00 Recovered

dalle ore 21:00 Long Island

Spazio bambini in Largo Scofferi, venerdì e sabato dalle ore 14:30.