Ritrovata nella città di confine la turista tedesca di 65 anni che aveva fatto perdere le proprie tracce a San Bartolomeo al Mare dove era in vacanza con un gruppo di connazionali. Le ricerche hanno coinvolto i Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera nel timore che la donna fosse caduta in Mare tutta la costa del ponente era stata ispezionata.

