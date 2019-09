Perpetrare un furto o qualsiasi crimine ai danni di persone indifese e addirittura con disabilità, impedendo di conseguenza loro di proseguire le utili attività che quotidianamente svolgono, è di una gravità inaudita e denota una perversa volontà di nuocere e nessun rispetto per la dignità umana.

Ringrazio gli uomini e le donne della polizia scientifica che si stanno adoperando per scovare i colpevoli, li invito a triplicare gli sforzi nelle indagini e auspico che i responsabili siano presto individuati.

Apprendo con preoccupazione della recente serie di episodi di criminalità a Roverino e in particolare del furto perpetrato nottetempo al laboratorio di découpage della SPES intemelia.