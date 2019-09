Rifinitura mattutina al Comunale per la Sanremese in vista della trasferta di Lucca. La squadra ha lavorato agli ordini del preparatore atletico Garofalo durante il riscaldamento, e poi si è soffermata come sempre con mister Nicola Ascoli per la parte tattica: lavoro a metà campo e esercizi di posizionamento sui calci piazzati.

I biancoazzurri si ritroveranno nuovamente alle 14.30 al Comunale: alle 15 è fissata la partenza per il ritiro in Toscana. La squadra alloggerà a Socciglia, in provincia di Lucca, all’Hotel Milano. Questo è l’elenco dei convocati per il match con i rossoneri, valido per la quinta giornata di campionato del campionato di serie D, girone A:

PORTIERI: Caruso (’99), Morelli (’99).

DIFENSORI: Pici (’01), Manes, Gagliardini, Bregliano, Scarella (’01), Gerace (’00).

CENTROCAMPISTI: Bellanca (’00), Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu (’00), Fenati.

ATTACCANTI: Colombi, Lo Bosco, Scalzi, Vitiello, Calderone (’01).

Per quanto riguarda il resto della rosa, sono indisponibili Maggi e Martini. Non convocati Brizio, Buccino e Pellicanò impegnati con la Juniores.