Una scossa di terremoto di 3.1 è stata registrata nella nostra provincia intorno alle 12.10. Segnalazioni arrivano da Bordighera e altri comuni. Al momento non si registrano danni

