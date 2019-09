A Genova il corpo di un ragazzo di 20 anni, di origini albanesi, naturalizzato italiano, è stato trovato nel pomeriggio in un parcheggio di una via laterale di corso Europa, all’altezza dello stadio Carlini. Il giovane sembrerebbe caduto da una cancellata alta 4 metri. La sua maglia è bucata e fa pensare che possa esser rimasta impigliata prima della caduta.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta