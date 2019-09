A Bordighera la celebre tennista russa Maria Sharapova, 32 anni, ha ripreso ad allenarsi al “Piatti Tennis Center”. La ex numero 1 al mondo, capace in carriera di vincere tutti e quattro i tornei del Grande Slam, sta provando ripartire dalle basi, a cominciare dalla cura nella preparazione fisica. Sui social Maria Sharapova ha pubblicato video relativi ad allenamenti sul campo con Jannik Sinner (con oltre 500 mila visualizzazioni) e al lavoro in palestra con Dalibor Sirola.

Seguita su Facebook da più di 14 milioni di persone, su Twitter da oltre 8 milioni di follower e su Instagram da più 3 milioni di fans, quest’anno la Sharapova ha vinto solo 5 partite e l’ultima uscita, a Wimbledon era coincisa con l’eliminazione al primo turno contro la francese Parmentier.

“Provo la mia migliore posa a Bordighera. A proposito, qualcuno ha bisogno di alcuni vasi romani a casa?” ha scritto la Sharapova nella foto scattata oggi a Bordighera e condivisa su Instagram.

