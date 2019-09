A Genova un 62enne di origine bosniaca esce dal carcere e tra le prime cose che fa va a distruggere il citofono della caserma dei Carabinieri. L’uomo è stato arrestato ed è tornato in cella. I militari sono stati allertati dal suono del citofono e quando si sono affacciati hanno visto l’uomo che armeggiava lì intorno. I militari hanno poi scoperto che sul 62enne gravava un divieto di dimora a Genova per una rapina impropria.

