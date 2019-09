A seguito di numerose richieste, CNA Imperia avvia le nuove iscrizioni per il corso TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI rivolto a responsabili tecnici di aziende già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate alle sole attività di elettrauto o meccanica motoristica.

Il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è la figura professionale preposta alla gestione tecnica dell’impresa di autoriparazioni. È in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare e pianificare gli interventi necessari ed operare sia sulla parte elettrica ed elettronica che sulla parte meccanica del veicolo. Svolge pertanto sia le attività di meccanico-motorista che di elettrauto ed effettua interventi di riparazione, revisione e sostituzione delle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche della vettura. Svolge, inoltre, attività di manutenzione complessiva del mezzo per il mantenimento dei livelli di sicurezza.

DUE I PERCORSI PREVISTI

TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI – corso di aggiornamento destinato ai responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica, ma non in possesso dei requisiti previsti dalla succitata legge n. 122 del 1992. Durata 40 ore e successivo esame di qualifica – sessioni da 8 ore nelle giornate di sabato.

TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI – corso di aggiornamento destinato ai responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di elettrauto, ma non in possesso dei requisiti previsti dalla succitata legge n. 122 del 1992. Durata 40 ore e successivo esame di qualifica – sessioni da 8 ore nelle giornate di sabato

Ricordiamo infatti che l’articolo 1 della Legge 11 dicembre 2012, n. 224 ha introdotto il concetto di ‘meccatronica’, disciplina che unisce meccanica- motoristica, elettronica e informatica.

Per effetto di tali norma l’attività di autoriparazione si distingue ora nelle attività di:

meccatronica;

carrozzeria;

gommista;

e sono quindi unificate, nella categoria detta «meccatronica», le due preesistenti attività di meccanico-motorista ed elettrauto.

Per eventuali dubbi circa l’obbligatorietà o meno del corso, Vi invitiamo previamente a rivolgervi presso la nostra associazione ai recapiti sotto indicati per una valutazione delle singole situazioni e per verificare la possibilità di un eventuale esonero.

CNA Imperia Sede Territoriale – Via B. Asquasciati, 12 – Sanremo (IM)

tel 0184/500309 – segreteria@im.cna.it