E’ stato trovato morto Alberto Moscone, il cercatore di funghi di 81 anni disperso da due giorni in Val D’Aveto, in provincia di Genova. I vigili del fuoco hanno individuato il cadavere dell’anziano in una scarpata del monte Penna. L’uomo potrebbe essere morto per le conseguenze della caduta nella scarpata o per un malore mortale che ha causato la caduta. Per recuperare la salma sarà usato l’elicottero.

