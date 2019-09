Stamani l’autostrada A6 è stata chiusa per ore nel tratto tra Altare e Savona per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Un camionista si è schiantato contro il guard rail e la parte inferiore del mezzo ha oltrepassato la protezione. La motrice è rimasta sulla carreggiata e l’uomo ce l’ha fatta ad uscire dall’abitacolo, illeso.

