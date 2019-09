Sono circa in 10mila i manifestanti in strada a Genova nel terzo Global climate strike. I partecipanti sono talmente tanti che non è stato possibile fare il flash mob. “Non ci serve a niente studiare se non avremo un futuro. Questa situazione non l’abbiamo cercata ce la siamo trovata” ha detto col megafono la portavoce genovese di “Friday for future”. In Liguria sono in corso manifestazioni anche a Imperia e a La Spezia.

