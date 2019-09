Al momento spiega il primo cittadino le casse comunali non hanno i fondi ( 2.500.000 euro) per costruire una nuova scuola che comunque avrebbe tempi medio lunghi di realizzazione ( 5 anni e più) interverremo sull’edificio della Scuola Media Cavour risanandolo e ristrutturandolo in modo che sia messo in sicurezza per l’anno scolastico 2020/21 ( settembre prossimo). Ventimiglia Alta ha bisogno della sua scuola continueremo a cercare i fondi per realizzare il nuovo edificio ma i bambini e i loro genitori hanno bisogno di risposte in tempi rapidi.

