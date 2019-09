Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sanremo in collaborazione con quelli della Compagnia di Ventimiglia hanno perquisito alcune abitazioni alla ricerca di armi. Sono stati setacciati un terreno, un casolare fatiscente e due abitazioni. Proprio nel giardino di una di queste, di proprietà di un bordigotto 31 enne, con precedenti, i Carabinieri hanno trovato 5 piante di canapa indica di altezza superiore ai due metri in piena maturazione. L’uomo ha dichiarato di farne un uso personale ma il quantitativo di infiorescenze ricavato (diversi chili) potrebbe tradire le sue dichiarazioni. I Carabinieri hanno sequestrato le piante ed informato l’Autorità Giudiziaria in attesa delle analisi dell’Arpal che chiariranno il quantitativo di THC contenuto nelle piante.

Correlati