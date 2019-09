A Taggia dal primo ottobre 2019 entrerà in vigore il nuovo orario continuato che prevede l’apertura del cimitero comunale anche in pausa pranzo. Il cimitero comunale dal 1° ottobre 2019 fino al 30 aprile 2020 sarà quindi aperto dalle 9 alle 17 (con assenza del personale necroforo dalle 13.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì e dalle 12.00 alle 14.00 il sabato e la domenica).

Nelle fasce orarie in cui il personale comunale non sarà presente sarà garantito il solo accesso pedonale dall’ingresso lato Taggia.

“L’Ufficio di Polizia Mortuaria nel corso di questi mesi ha ricevuto numerose istanze da parte di tanti cittadini – spiega Maurizio Negroni, Assessore con delega alla Tutela Sociale Servizi demografici e cimiteriali – che richiedono l’ampliamento dell’orario di apertura del cimitero al fine di consentire, soprattutto a chi lavora, di potersi recare a fare visita ai propri cari nella pausa pranzo. Si tratta di un servizio sperimentale che speriamo di poter confermare anche in futuro”.

