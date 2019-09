Il Servizio Viabilità – Settore Lavori Pubblici del Comune di Sanremo comunica che in via Valle degli Ulivi, da oggi e sino a termine lavori, vige il divieto di transito per le operazioni di consolidamento di un muro di sostegno.

Per i residenti, si è provveduto ad organizzare un percorso alternativo tramite strada privata di collegamento con strada Mulattiera Peiranze.