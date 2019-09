La Sanremese, infatti, ritiene che, anche alla luce dell’inesistenza di precedenti interpretazioni sulla nuova Regola 9 (valida solo dall’1.7.2019), il Giudice Sportivo non abbia nè argomentato nè, tantomeno, motivato le ragioni alla base della propria decisione, essendosi piuttosto limitato esclusivamente a rigettare le argomentazioni alla base del Reclamo senza, però, spiegarne nè i motivi nè, tantomeno, i riferimenti normativi.

In seguito al provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale che, in data odierna, ha deciso di rigettare il Reclamo della Sanremese, omologando il risultato della gara con la Fezzanese dell’8 settembre scorso (0-1), la Sanremese prende atto della decisione e comunica che procederà, nei termini previsti, ad impugnare tale decisione presso la Corte Sportiva di Appello.